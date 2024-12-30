Авиакатастрофа в Актау: Казахстан направил чёрные ящики в Бразилию
Подробности сообщили в Минтранспорта.
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Комиссия по расследованию авиационного происшествия с азербайджанским лайнером вылетела в Бразилию. Черные ящики будут доставлены в Центр расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии (CENIPA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранспорта Казахстана.
Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.
Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры об их транспортировке.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Азербайджана Ильхаму Алиеву. Также Алиеву позвонил президент РФ Владимир Путин, который принёс извинения азербайджанскому коллеге связи с тем, что трагический инцидент произошёл в воздушном пространстве России, и еще раз выразил глубокие и искренние соболезнования семьям погибших.
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