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Авиакатастрофа под Актау: в Казахстан доставили чёрные ящики

Данные бортовых самописцев изучаются специалистами.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: МЧС РК

Стало известно, что в Казахстан прибыли чёрные ящики самолёта, разбившегося под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует Предварительный отчёт, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования. Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК также изучаются специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании. 

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.

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