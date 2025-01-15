Стало известно, что в Казахстан прибыли чёрные ящики самолёта, разбившегося под Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

"Комиссия по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта РК в соответствии со стандартами и рекомендуемой практикой Приложения 13 ИКАО после детального изучения всех фактов и материалов опубликует Предварительный отчёт, в котором будет представлена установленная фактическая информация и информация о ходе расследования. Расшифрованные данные бортовых самописцев, прибывшие в РК также изучаются специалистами", - говорится в сообщении.

Напомним, 25 декабря под Актау потерпел крушение самолет азербайжданской авиакомпании.

Позже стало известно, что на место крушения самолёта в Актау вылетел глава МЧС РК. Также сообщалось, что врачи сообщили о состоянии госпитализированных в результате крушения самолёта под Актау.