В Акорде опубликовали имена казахстанцев, награждённых за отвагу и мужество при спасении пассажиров разбившегося под Актау самолёта, передаёт BaigeNews.kz.

Указом Главы государства криминалист Департамента полиции Мангистауской области Айбек Алибаев награжден орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы, командир отделения пожарной части № 12 села Баскудык Мангистауской области Серікболат Оңғар – орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева, заведующий центром ГКП "Мангистауская областная многопрофильная больница" Бакытжан Койбеков и заведующая медицинским пунктом международного аэропорта Актау Ирина Кочергина – орденом "Құрмет".

Фельдшер Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи Тимур Кисаев, врач Центра медицины катастроф по Мангистауской области Оспан Оразбеков, диспетчер Актауского филиала Казаэронавигации Ярослав Толстиков, мастер Мангистауской региональной электросетевой компании Нуралы Чопанов отмечены медалью "Ерлігі үшін", заместитель начальника службы международного аэропорта Актау Бекболат Джумагулов, специалист Центра судебных экспертиз по Мангистауской области Эльдар Уразалиев – медалью "Ерен еңбегі үшін".

51 человек удостоен Благодарности Президента.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил госнаградами казахстанцев, участвовавших в спасении пассажиров самолёта после авиакатастрофы близ Актау.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам, 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

В Азербайджане звания Национальных героев страны посмертно присвоены погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли отметили орденом "Рашадат" 1-й степени.