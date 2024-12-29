МЧС Кыргызстана опубликовало видео из реанимации больницы в Актау. На кадрах 20-летний Ринат Асанов — один из выживших после крушения самолёта близ Актау, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана работает совместно с МЧС Азербайджана и Казахстана. На консилиуме врачей было принято решение о возвращении пациентов на родину. Медики сообщают, что состояние пострадавших стабильное, за ними необходимо наблюдение. Отметим, что эти мероприятия находятся под личным контролем президента Садыра Жапарова. Будут приложены все усилия, чтобы транспортировать граждан Кыргызстана на родину до Нового года и оказать им необходимую помощь", — говорится в сообщении МЧС Кыргызстана.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам. 27 из них были доставлены в Мангистаускую областную больницу. Врачи сообщили, что состояние шестерых "тяжёлых" пострадавших стабилизировалось, теперь специалисты проводят переговоры о их транспортировке.

Казахстанских врачей за своевременную профессиональную помощь поблагодарил Минздрав Азербайджана.