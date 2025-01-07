В ближайшие дни ожидается прибытие в Астану членов комиссии по расследованию авиапроисшествия с расшифрованными материалами бортовых самописцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

"По прибытию эксперты незамедлительно приступят к изучению расшифрованных данных указанных бортовых самописцев", — говорится в сообщении.

Напомним, накануне Центр расследования и предоставления авиационных происшествий ВВС Бразилии завершил расшифровку записей бортовых самописцев самолёта компании Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего крушение близ Актау.

Самолёт потерпел крушение 25 декабря. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам. Правительственная комиссия начала работу на месте крушения самолёта в Актау. В Актау для расследования прибыли 17 международных экспертов. Было принято решение отправить чёрные ящики с разбившегося самолёта в Бразилию - страну производителя воздушного судна Embraer.