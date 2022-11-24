Авиабилеты в Казахстане подорожали на 16,4%

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Доходы авиакомпаний от продаж билетов пассажирам выросли более, чем на треть, передает BaigeNews.kz со ссылкой на DATA HUB. По данным Бюро национальной статистики РК, в январе-октябре 2022 года они заработали на перевозке пассажиров 475,15 миллиарда тенге. Это на 37% или 189,3 миллиарда тенге больше прошлогоднего уровня.

На рост показателя повлияло два фактора. Первое – это рост спроса со стороны населения. За 9 месяцев 2022 года количество пассажиров авиарейсов составило 8,99 миллиона человек. Это на 15,8% (или 1,23 миллиона) больше, чем годом ранее.

Второе – это рост цен. За год стоимость услуг воздушного транспорта выросла на 16,4%.