Авиабилеты подорожали в Казахстане на треть

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По итогам февраля 2023 года стоимость услуг воздушного пассажирского транспорта увеличилась на 37,8% за год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В региональном разрезе наибольший рост цен зафиксирован в Мангистауской области: сразу плюс 65,3% за год. В тройку антилидеров также попали Жамбылская область (плюс 55,6% за год) и Астана (плюс 53,6%).

В Улытауской, Алматинской и Карагандинской областях, напротив, наблюдается спад цен — на 19,5%, 2,7% и 0,2% соответственно.