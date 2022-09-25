Авиабилеты из Москвы в Бишкек взлетели в цене

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тоимость билета на самолет из Москвы в Бишкек взлетела до 170 тысяч рублей, BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

В интернете опубликовано видео разговора мужчины с сотрудницей авиакассы в Москве. Цена повергает в смятение даже реализаторов.

"Ой, на сегодня больше 162 тысяч. Я не могу произнести это. На завтра и послезавтра билетов для продажи нет. Есть на 24 сентября, стоимость больше 170 тысяч", — рассказала кассир.

Она также ответила, что авиакассы не получали еще инструкции по продаже билетов гражданам России.

"Видимо, в связи с частичной мобилизацией у нас покупают билеты по всем направлениям. В частности Узбекистан, Кыргызстан — Бишкек и Ош, Таджикистан. В Таджикистан билеты покупают более или менее, но людям все равно и эта цена не нравится. Билет в Армению вообще 200 тысяч стоит. Это ужас", — добавила сотрудница авиакассы.

Два дня назад стоимость билетов из Москвы в Бишкек составляла около 130 тысяч сомов.

По данным казахской авиакомпании Qazaq Air, на сегодня все места на ее рейсы из России выкуплены до 1 октября. Ее пресс-служба отмечает, что 21-22 сентября загрузка рейсов, выполняемых авиакомпанией из городов Российской Федерации, составила 100 процентов (вместимостью до 86 пассажирских кресел). При этом в августе загрузка рейсов из России составляла 73 процента.

На этом фоне СМИ Казахстана сообщают, что легковых авто, едущих из Россию в Казахстан, стало больше на 20 процентов. Такой рост наблюдается с 21 сентября. На некоторых участках границы с Россией наблюдаются скопления авто. Особенно в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации.