Августовское ЕНТ: лишь половина абитуриентов смогла набрать пороговый балл

Более 18 тысяч человек сдали августовское ЕНТ в Казахстане. Пороговый балл набрали 52% абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Миннауки и высшего образования РК, средний балл составил 54, максимальный – 128.

За период проведения ЕНТ выявлено 77 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 44 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 33 человека. Подставных лиц не выявлено.

После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты теста поступающего будут аннулированы.

Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. Приём осуществляется комиссиями в вузах.

Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам ЕНТ-2024, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе.

Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2025 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.