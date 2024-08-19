Августовское ЕНТ: лишь половина абитуриентов смогла набрать пороговый балл
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Более 18 тысяч человек сдали августовское ЕНТ в Казахстане. Пороговый балл набрали 52% абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Миннауки и высшего образования РК, средний балл составил 54, максимальный – 128.
За период проведения ЕНТ выявлено 77 нарушений правил. В том числе, возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 44 абитуриента. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий удалены 33 человека. Подставных лиц не выявлено.
После завершения ЕНТ-2024 до 31 октября будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещённых предметов и нарушения правил, результаты теста поступающего будут аннулированы.
Выпускники колледжей, которые планируют продолжать обучение в вузе по своей специальности на платной основе, могут поступить на обучение по итогам собеседования. Приём осуществляется комиссиями в вузах.
Абитуриентам, которые не смогут набрать пороговые баллы по итогам ЕНТ-2024, с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ предоставлена возможность зачислиться в вузы условно на платной основе.
Далее они могут принять участие в январском, мартовском, основном, августовском ЕНТ-2025 и набрать необходимые пороговые баллы, чтобы продолжить обучение в вузе.
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