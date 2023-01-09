"Аватар: путь воды" на казахском языке установил рекорд по сборам

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Абсолютный рекорд по кассовым сборам и посещаемости в Казахстане установил, переведённый на казахский язык "Аватар: путь воды". Свыше 70 млн тенге, 43 тысячи зрителей. Нашумевшая кинолента Джеймса Кэмерона - первый фильм за 12-летнюю историю дубляжа голливудских картин, достигший таких высоких показателей, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на "Хабар 24".

Долгожданное продолжение истории о планете Пандора казахстанцы ждали с предвкушением. 13 лет прошло после премьеры. В новой части Джеймс Кэмерон обещал инновационные решения. И сделал: с нуля придумал механизм съемки под водой. Интерес зрителя подогревают и заявление режиссера изменить индустрию кино и наличие научного объяснения каждой сцены.

О языковых ляпах в переводах говорят и кинокритики.

"Надо признать, у нас очень ограниченные языковые ресурсы. Имею ввиду, именно в части казахского языка. Как правило, отдельные компании занимаются переводом. Встречается прямой перевод. Имеется комплекс проблем. А должны быть хорошие редакционные школы, им нужно дать определенный статус. А как происходит? Часто выделяют смешные деньги, а ведь это вопрос языка. Результат: искусственный язык раздражает слух", - считает Ерлан Толеутай, кинокритик.

Компания, которая озвучивала сиквел на казахский, считает, что фильмы такого масштаба выходят раз в десять лет. Над дубляжом работали 40 человек. Все - казахстанцы. К слову, за 12 лет работы команда заставила заговорить на казахском героев 40 фильмов.

"Если посмотрите пятиминутный отрывок любого фильма и посмотреть персонажей, которые говорят на разных языках, сложится впечатление, что говорит один человек, одного возраста и одной ментальности. На самом деле говорят разные люди, на 38, иногда на 48 или 50 языках мира. И казахский язык является одним целым всего этого, то есть, казахский язык интегрировал в мировое сообщество и занял очень достойную и хорошую нишу в мировом дубляже фильмов на казахском языке. Наши первые персонажи, которые говорили на казахском в 2011 в "Тачках" Мэтр, это было признано официально, он говорил лучше всех языков после оригинала. И мы постарались пронести этот уровень все 12 лет. Ранее специалистов такого уровня у нас не было, мы их воспитали, - говорит заведующий отделом Национальных проектов компании "Меломан" Низами Мамедов.

В 2022-м за счет средств государства произведен дубляж 3 фильмов. Это "Черная пантера: Ваканда навеки" и обе части "Аватара". На вторую затрачено 29 миллионов тенге. Будущие проекты зависят от спроса.

Олег Рябченко, "Мы видим, что кассовый сбор в принципе перекрывает эти расходы, но тут вопрос не сколько в затраченных финансах, а мультипликативный эффект. Во-первых, это популяризация казахского языка, во-вторых, мы можем говорить о приобщении к качественному зарубежному продукту, до этого такой возможности не было. Сейчас государство дает такую возможность. И, в-третьих, пополняется словарный запас, увеличивается кругозор", - отмечает пресс-секретарь Министерства культуры и спорта РК Олег Рябченко.

По словам представителей министерства, бизнес тоже реагирует на спрос. Интерес казахстанцев ко второй части позволяет увеличивать количество показов. К слову, это самый успешный старт проката в истории СНГ. Кассовые сборы уже превысили 7 миллионов долларов. В Казахстане количество зрителей перевалило за миллион.