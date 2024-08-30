Аварийные аргументы: как МВД хочет вернуть под свой контроль автошколы, техосмотр и выдачу водительских прав

Последние, страшные без всяких преувеличений, ДТП, только подтверждают один простой вывод – ситуация на дорогах страны очевидно вышла из-под контроля. Количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе со смертельным исходом, стабильно прирастает на 7-9% каждый год. С начала этого, в республике зарегистрировано уже свыше десяти тысяч аварий, под тысячу погибших и десятки тысяч пострадавших, травмированных, искалеченных, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции открыто говорят, что это результат многолетнего чересчур либерального подхода в вопросах обеспечения безопасности на дорогах. То есть, государство, не важно какие цели преследовало, по факту ослабило контроль там, где ослаблять никак нельзя было. Полицию отодвинули, гражданам добавили самостоятельности, а бизнесу лишней возможности заработать. И теперь разгребаем то, что из всего этого получилось…

То есть, может изначально идея и была благая, но её реализация в лобовую разбилась о нашу пресловутую ментальность. В МВД уже прямо говорят о хронически низкой транспортной дисциплине, как автовладельцев, так и пешеходов. А ещё настаивают на возврате под контроль дорожной полиции автошкол, технического осмотра и даже выдачи водительских удостоверений, которые когда-то, по мнению полицейских чинов, были отданы в частные, но ни те руки…

Хотя сама по себе аргументация руководства министерства внутренних дел — мало убедительна! Аварийность на дорогах была высокой и в те времена, когда за подготовкой водителей и техническим осмотром автомобилей следило как раз МВД. И? Разве мы не знаем, что покупка корочек об обучении в автошколе или сразу водительских удостоверений долгие годы была нашей печальной действительностью. Да и техосмотр получить даже, не заезжая на СТО – разве было какой-то особой проблемой?

Другими словами, когда это в нашей стране погоны коррупцию отпугивали? А потому вся эта затея МВД слишком откровенно попахивает банальной делёжкой полномочий – попыткой вернуть себе старую добрую кормушку… Конечно, может это большое заблуждение и излишний скепсис, однако при других — правильных раскладах мы пока ещё не жили…

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