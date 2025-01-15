15 января в 06:32 на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло локальное повреждение системы питательной воды в районе деаэратора, в штатном режиме сработала автоматика, вызвавшая отключение основного оборудования станции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Севказэнерго".

"Наши специалисты оперативно локализовали повреждение и в настоящее время занимаются восстановлением системы. Собственные нужды и циркуляция теплоносителя, а потому и теплоснабжение города в целом не пострадали, но возможны кратковременные незначительные колебания параметров теплоносителя. Режим работы станции будет восстановлен до 17:00", - говорится в сообщении компании.

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