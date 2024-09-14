Авария под Актау: обе пострадавшие в ДТП девочки находятся в реанимации

Медики рассказали о состоянии детей, которых госпитализировали с места ДТП в районе "Автодрома", недалеко от Актау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Lada.kz.

Как рассказали в Мангистауской областной детской больнице, одну из девочек уже прооперировали,

"Обе девочки 2008 и 2022 годов рождения, пострадавших в результате ДТП в районе "Автодрома", поступили в шоковом состоянии. Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое. Старшую уже прооперировали", — сообщили в больнице.

Врачи пока не дают определенных прогнозов. Родителей не допускают в реанимационное отделение.

Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.

В департаменте полиции области сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование.