Авария под Актау: обе пострадавшие в ДТП девочки находятся в реанимации
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Медики рассказали о состоянии детей, которых госпитализировали с места ДТП в районе "Автодрома", недалеко от Актау, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на Lada.kz.
Как рассказали в Мангистауской областной детской больнице, одну из девочек уже прооперировали,
"Обе девочки 2008 и 2022 годов рождения, пострадавших в результате ДТП в районе "Автодрома", поступили в шоковом состоянии. Они находятся в реанимации. Их состояние оценивается как критическое. Старшую уже прооперировали", — сообщили в больнице.
Врачи пока не дают определенных прогнозов. Родителей не допускают в реанимационное отделение.
Ранее сообщалось, что в ДТП пострадали две девочки 2008 и 2022 годов рождения.
В департаменте полиции области сообщили, что по факту ДТП начато досудебное расследование.
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