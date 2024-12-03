Авария оставила без света часть Кызылорды

Несколько микрорайонов в Кызылорде остались без электроэнергии из-за аварии на подстанции, передаёт BaigeNews.kz.

Ситуацию прокомментировали в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона.

"В 14:30 в связи с аварией на подстанции “Новая” произошло отключение электроэнергии. Из-за возгорания трансформатора напряжением 35 кВ от максимально-токовой защиты отключились линии Л33 и Л34, питающие микрорайоны Арай, Саулет, Запад, Южный и другие. Авария ликвидирована в 18:45 силами АО “КРЭК”. Подача электроэнергии восстановлена", - сообщили в ведомстве.

Сейчас все объекты электроснабжения работают в штатном режиме.