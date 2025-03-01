На станции Тендік, где произошло столкновение большегруза с грузовым поездом, завершены восстановительные работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО НК "КТЖ".

"По состоянию на 22:14 открыто движение для пассажирских поездов. Были подняты сошедшие с рельсов вагоны и локомотив. Оперативно проведены земляные работы и укладка рельсо-шпальной решетки нового пути на поврежденном участке длиной 200 метров. В восстановительных работах приняли участие 167 железнодорожников, два восстановительных поезда и шесть единиц автомобильной техники. Совместно с акиматом Атырауской области организована транспортировка пассажиров задержанных поездов автобусами со станции Карабатан до города Атырау", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажирам предоставлено горячее питание. Также в компании назвали официальную причину происшествия — нарушение водителем грузового автомобиля правил проезда железнодорожного переезда.

Напомним, столкновение произошло утром 1 марта, на железнодорожном переезде станции Тендик. В результате аварии пострадали работники локомотивной бригады. С рельсов сошли локомотив и 11 порожних вагонов. Между тем, в АО "Пассажирские перевозки" предупредили казахстанцев о том, что из-за столкновения поезда с грузовиком на железнодорожном переезде в пути могут задержаться шесть пассажирских поездов.