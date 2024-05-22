Авария на водоводе в Семее: до 90% городских сетей изношены

Из-за аварии на одном из основных водоводов Семея без воды остались 36 социальных объектов, 48 учреждений образования, из-за чего отменили занятия в школах для учащихся первой смены. А также 1261 многоэтажка и 406 домов частного сектора. Воду начали отключать примерно в 18 часов 21 мая, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Пока в Семее восстанавливают водоснабжение, оставшиеся без коммунального блага жители обстоятельно изучают водораспределительное хозяйство родного города. Авария выявила целый пласт проблем.

Семей – первый казахстанский город, который обзавёлся собственным водопроводом. Кстати, старинная водонапорная башня конца XIX века до сих пор выполняет своё предназначение.

Водопроводные сети в два раза моложе, но уже давно изжили свой потенциал. В Семее, как и во многих казахстанских городах, вода поступает потребителям по трубам, построенным ещё в 50-х 60-х годах. Есть, конечно, и современные, более новые трубы. Но их мало. В результате изношенность водопроводных сетей в Семее оценивается в 70%, а в некоторых местах и до 90%. Авария ещё раз напомнила об этом.

Она произошла 20 мая в 19 часов. В диспетчерскую коммунального предприятия "Семей-Водоканал" поступило сообщение от жителя пятиэтажного многоквартирного дома в центре города по улице Беспаева о якобы поступившей воде из теплотрассы, которая скопилось в подвале.

"Наша аварийная служба выехала на место в тот же вечер. Осмотрела. Было поступление воды на цокольный этаж именно с теплотрассы. Скопившуюся воду откачали насосом, после чего провели полноценное обследование и обнаружили основную проблему и источник поступления воды. Предварительно очистив место возможной утечки, наши сотрудники выяснили, что порыв произошел на основном водоотводе диаметром 600 мм. Это главная ветка, которая обеспечивает водоснабжением весь правый берег", - пояснил начальник отдела по работе с общественностью ГКП "Семей-Водоканал" Талгат Мадьяров.

Проведение работ затруднилось тем, что водоотвод проходит под теплотрассой. Чтобы подобраться к аварийному участку пришлось сначала извлечь фрагмент теплотрассы. Глубина залегания тепловой трубы была на уровне около одного метра, а пострадавшая водопроводная развязка - на глубине почти трёх метров.

"Сначала было нужно получить согласие от тепловиков и обеспечить доступ спецтехнике и работников к месту порыва. Это заняло время. В ходе вскрытия земли и проведения земляных работ обнаружили дополнительную неисправность. Всю ночь с 21 на 22 мая наши сотрудники работали, устраняли проблемы. На 8 часов утра работало 20 единиц техники и пятнадцать работников. Необходимо было осушить проблемный участок, чтобы остановить поступление воды, и уже затем проводить сварочные работы", - пояснил Талгат Мадьяров.

Тысячи семейчан не успели запастись водой. Многие узнали об аварии и предстоящем отключении за несколько минут до обесточивания водопроводов. Поэтому негодуют из-за того, что остались без коммунального блага.

Один из таких заложников цивилизации - многодетный отец, житель 20го квартала Нурлыбек Баймурдинов. Он живёт с семьёй и пожилой, почти не ходячей мамой. Говорит, что каждый вечер ей необходимы водные процедуры. Элементарно умыться, справить нужду, попить чай, приготовить супчик накануне вечером не удалось сотням семейчан.

"Не припомню, чтобы мы так надолго без предупреждения оставались без воды. Надо было заранее распространить информацию, так же невозможно. Лето, жара, большая семья, а мы без воды. Хорошо, что родственник живёт неподалёку в частном секторе. У него своя скважина, набрал воду, привёз домой", - рассказал Нурлыбек.

Частная скважина в доме есть и у жителя Семея Рината Ахметова. С утра к нему выстроилась очередь за водой. Несколько соседей из смежных улиц, родственники и знакомые. Ответ для всех один - "не жалко, берите". В такие моменты он рад, что не зависит от городской системы водопровода.

"Своя вода - это хорошо. Хотя бывают проблемы. Например, когда нет света, то нет и воды, она поднимается при помощи глубинного насоса, на электричестве. Лет 10 назад я хотел провести центральный водопровод вскладчину с соседями. Тянуть далеко, метров 200. Но они не поддержали. В такие моменты я рад, что могу помочь людям", - говорит Ринат.

В коммунальном предприятии объяснили, что во время аварии они не имеют возможности предупредить людей заблаговременно.

"За час, за два часа до отключения мы должны известить население в случае аварии. За день или два оповестить не получается. Сами понимаете, это авария", - разъяснил причину информационного вакуума и алгоритм действий Талгат Мадьяров.

Основная причина этой аварии - износ сетей, констатировали на коммунальном предприятии. Решение проблемы коммунальщики видят в введении дифференцированного тарифа на воду. А пока самая вкусная и самая дешёвая в стране вода бежит по сгнившим трубам.

"У нас самый низкий тариф по Казахстану. Последние 10 лет тариф был статичным. В прошлом году подняли на 70%. Сейчас стоимость воды для физических лиц – 79 тенге за кубометр по приборам учёта, для бюджетных организаций – в два раза выше, - говорит Талгат Мадьяров. - Наше предприятие за счёт собственных средств может обеспечить только ремонт и содержание сетей. Реконструкция, капитальный ремонт производится за счёт бюджетных средств. Заявки в отдел ЖКХ от "Семей-Водоканала" регулярно поступают".

С вечера 21 мая одна единица транспорта осуществляет подвоз воды по заявкам потребителей. На 10 часов утра 22 мая работники предприятия "Семей-Водоканал" отрапортовали, что сварочные работы закончены. После открытия запорных арматур начнётся постепенная подача воды абонентам.

К слову, жители Семея, высказываясь об аварии в социальных сетях, призвали беречь каждую каплю воды. Оставшись без живительной влаги на долгое время, люди ощутили её ценность. Особенно, в Семее.

Фото Альбина Халел.