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Авария на ТЭЦ Риддера. Когда город подключат к теплу, рассказал аким ВКО
О ходе ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Риддера рассказал аким ВКО Даниал Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.
Аким сообщил, что находится в Риддере, где возглавляет оперативный штаб по ликвидации ЧС техногенного характера, которая произошла 5 ноября на местной ТЭЦ.
"Руководство и персонал станции не обратили внимание на состояние багерной насосной, в результате чего произошло её затопление. К четырём утра коммунальные службы осушили насосную, и сейчас там работает бригада ТОО "Казцинк". К 9 ноября работа насосной будет восстановлена. Сейчас работает один котёл среднего давления. Также в ходе аварии обнаружился свищ в котле №6 - высокого давления. Сваркой и ремонтом занимаются две бригады ТОО "Востоквзрывпрома", работы закончатся также 8 ноября, и растопка этого котла восстановит требуемый температурный режим", - написал аким в своём Instagram.
Далее, по его словам, продолжатся ремонтно-восстановительные работы согласно утверждённому алгоритму. Для этого с предприятий Усть-Каменогорска прибыли специалисты в области энергетики.
"Отвечая на вопрос населения, почему это произошло, к сожалению, сообщаю, что причина только одна: руководство теплоисточника халатно отнеслось к своему объекту и произвело некачественный и неэффективный ремонт. Наша основная задача - вернуть теплоснабжение городу и не допустить подобных ситуаций в зимний период. И, безусловно, мы рассматриваем вопрос возвращения "Риддер ТЭЦ" в коммунальную собственность города", - отметил Ахметов.
Сообщалось, что из-за аварии на АО "Риддер ТЭЦ" без тепла остались более 22 тысяч абонентов, школьников перевели на дистанционное обучение.
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