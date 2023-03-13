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pixabay.com Сегодня, 16:39
62
Сегодня, 16:39
62
Фото: pixabay.com

Авария на теплосетях произошла в Рудном

Коммунальную аварию на теплосетях устраняют в Рудном, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной; улица Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. Изменён график движения автобусных маршрутов через эти улицы", - сообщили в акимате города.

Жители города жалуются на отсутствие тепла в школах.

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#отопление #Рудный #авария
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:39
62
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