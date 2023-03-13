Авария на теплосетях произошла в Рудном

Коммунальную аварию на теплосетях устраняют в Рудном, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с коммунальной аварией на тепловых сетях временно перекрыты улицы Горняков от Мира до Строительной; улица Дзержинского от Горняков до 40 лет Октября. Изменён график движения автобусных маршрутов через эти улицы", - сообщили в акимате города.