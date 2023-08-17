  • 17 Августа, 18:47
  • BAIGENEWS
Двое горняков погибли при пожаре на шахте в Темиртау
13 эвакуированных из шахты "Казахстанская" обратились к медикам
Глава МВД доложил Токаеву о криминогенной обстановке в стране
Смаилов дал срочное поручение по ситуации с электроснабжением Мангистау
Токаев поздравил президента Индонезии с Днём независимости
В Минтруда опровергли информацию о денежной помощи пенсионерам
Угрожал и вымогал деньги: злоумышленника посадили в изолятор Темиртау
Казахстанская компания попала под санкции США
Полиция расследует инцидент с нападением на блогера в фитнес-зале Алматы
Казахстанские студенты разработали гоночный автомобиль и выиграли грант
Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана
Астанчане могут бесплатно зарегистрировать своих питомцев
Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Авария на шахте "Казахстанская": ведутся поиски ещё троих шахтёров

Сегодня, 18:41
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:41
Сегодня, 18:41
79

Ещё троих шахтёров ищут на шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области. 

В 17:30 в шахте "Казахстанская" обнаружены тела двух горняков. Их личности выясняются. 

Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли, двое погибли. 13 эвакуированным понадобилась медпомощь.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа.

Самое читаемое

Наверх