Авария на шахте "Казахстанская": ведутся поиски ещё троих шахтёров

Ещё троих шахтёров ищут на шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

В 17:30 в шахте "Казахстанская" обнаружены тела двух горняков. Их личности выясняются.

Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли, двое погибли. 13 эвакуированным понадобилась медпомощь.

Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа.