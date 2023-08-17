Авария на шахте "Казахстанская": ведутся поиски ещё троих шахтёров
Сегодня, 18:41
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Сегодня, 18:41Сегодня, 18:41
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Ещё троих шахтёров ищут на шахте "Казахстанская" в Темиртау, где произошёл пожар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.
В 17:30 в шахте "Казахстанская" обнаружены тела двух горняков. Их личности выясняются.
Всего в шахте находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность земли, двое погибли. 13 эвакуированным понадобилась медпомощь.
Пожар на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" произошёл утром 17 августа.
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