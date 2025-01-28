Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства заявил о необходимости перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов, передает BaigeNews.kz.

"Усилиями Правительства и местных исполнительных органов острый кризис в энергетической и коммунальной сферах преодолен. Однако перед Правительством стоит задача недопущения таких ситуаций. Аварии на тепловых станциях не красят страну, подрывают ее репутацию и свидетельствуют о безответственности и непрофессионализме госслужащих. В акиматах на руководящих должностях коммунальными хозяйствами занимаются не профильные специалисты, а юристы и прочие гуманитарии. Нужно немедленно перейти на новые стандарты работы энергетических и коммунальных объектов. Правительству предстоит продолжить реализацию новой тарифной политики. Тарифы должны соответствовать рыночным условиям – иначе станет невозможной бесперебойная подача электроэнергии, тепла и воды", - сказал Токаев.

Он отметил, что практически во всех странах СНГ тарифы и цены на электроэнергию, газ и нефтепродукты выше, чем в Казахстане. Это приводит к перекосу и дисбалансу в нашей экономике.

"Все люди видят, как в соседние страны контрабандой вывозится топливо, что в свою очередь создает благодатную почву для криминала", - добавил Токаев.

Он также отметил, что в обществе есть положительные примеры о формировании в обществе культуры бережного отношения к ресурсам. Это дало ежемесячную экономию воды около восьми процентов.

Президент подчеркнул, что этот вопрос крайне актуален, поскольку дефицит водных ресурсов обостряется не только в Казахстане, но и в Центральной Азии в целом. Поэтому остро стоит вопрос применения водосберегающих технологий.