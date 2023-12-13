Аварии на объектах теплоэнергетики: мажилисмен требует выйти министров к народу

Депутат Мажилиса Ерлан Саиров, озвучивая свой депутатский запрос на имя первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, потребовал, чтобы ответственные министры вышли к народу в связи с авариями на объектах теплоэнергетики, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с этим в течение следующих трёх месяцев в зимнее время ответственные министры должны покинуть свои тёплые кабинеты, сократить все свои собрания и в морозные дни проехаться по теплоцентралям. Также должен быть проведён строгий анализ учёта выделенных средств в 2022-2023 годах. Каждый коррумпированный в этой области должен быть строго наказан. Необходимо перевести работу оперативных штабов в регионах. Акиматам и правительству необходимо подготовить "карту рисков" по региональным опасным зонам в этой сфере и разработать план конкретного целевого алгоритма по ним", - сказал депутат на пленарном заседании Мажилиса.

Он отметил, что аварии на объектах теплоэнергетики стали традицией с наступлением морозов.