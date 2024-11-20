Ауыл аманаты: в этом году в Кызылординской области реализовано 575 проектов

Реализации программы "Ауыл аманаты" в Кызылординской области дана высокая оценка Правительством страны, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В этом году реализовано 575 проектов на 4 млрд 596 млн тенге. Создано 610 новых рабочих мест. На сегодняшний день профинансировано 150 проектов на сумму 1 млрд тенге", - сказал аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев.

При выделении средств учитывается специализация аулов. Так, кредитные средства были направлены по четырём направлениям - переработка сельскохозяйственной продукции, растениеводство, животноводство и различные проекты.

В 2023 году были реализованы 406 проектов на сумму 3 млрд тенге, открыты 713 рабочих мест.

На производственной площадке ТОО "Абай Даулет" в ауле Бесарык Сырдарьинского района реализуется 13 бизнес-инициатив населения. Здесь открыты цеха по производству полуфабрикатов, пластиковой посуды, изделий из дерева, текстиля, мыла, кондитерских изделий. Для широкого распространения передового опыта ведется работа по открытию таких бизнес-инкубаторов в 3-4 аулах в каждом районе области.

Мощность завода по производству замороженного картофеля фри "Kaz Fries", открытого в 2023 году, достигает 150 килограммов в час жареных картофельных палочек. Готовая продукция замораживается и реализуется на внутреннем рынке.