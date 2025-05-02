Аудиторы выявили завышение: Госстандарты в Казахстане сразу подешевели до 59 процентов
Цены на разработку стандартов пересчитали.
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В Казахстане пересмотрена стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов — снижение составило от 8 до 59%. Это стало результатом предписания Высшей аудиторской палаты, проведшей аудит эффективности деятельности Министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.
Проверка выявила, что в 2021 году РГП "КазСтандарт" внедрило новую методику расчета затрат на разработку стандартов, в результате чего уже в 2022 году стоимость выросла в 6,8–8,7 раза. При этом фонд оплаты труда увеличился в 13,2 раза, несмотря на то, что реальные оклады специалистов изменились лишь в пределах 0,3–2,2 раза. Более того, соответствующий приказ Комитета по техническому регулированию не был зарегистрирован в Минюсте, что нарушило нормы Бюджетного кодекса.
ВАП рекомендовала пересмотреть применение методики СТ РК 1.40, поскольку она не имела нормативной силы и привела к необоснованной нагрузке на бюджет.
В 2025 году Министерство торговли утвердило новую редакцию этого стандарта, опираясь на научно обоснованные нормативы времени.
По сравнению с предыдущей методикой, стоимость снизилась следующим образом:
Национальные стандарты (СТ РК):
– разработка с нуля – на 8%;
– с использованием международных/региональных стандартов с переводом – на 12%;
– на основе исследований, анализа и практики – на 17%.
Межгосударственные стандарты (ГОСТ):
– разработка с нуля – на 11%;
– с переводом международных/региональных стандартов – на 15%;
– без перевода – на 12%;
– на основе исследований и практики – на 14%;
– ГОСТ (второй этап разработки) – на 59%.
Таким образом, новые правила позволят оптимизировать расходы и повысить прозрачность формирования бюджета в сфере стандартизации.
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