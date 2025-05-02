В Казахстане пересмотрена стоимость разработки национальных и межгосударственных стандартов — снижение составило от 8 до 59%. Это стало результатом предписания Высшей аудиторской палаты, проведшей аудит эффективности деятельности Министерства торговли и интеграции и его подведомственных организаций, передаёт BaigeNews.kz.

Проверка выявила, что в 2021 году РГП "КазСтандарт" внедрило новую методику расчета затрат на разработку стандартов, в результате чего уже в 2022 году стоимость выросла в 6,8–8,7 раза. При этом фонд оплаты труда увеличился в 13,2 раза, несмотря на то, что реальные оклады специалистов изменились лишь в пределах 0,3–2,2 раза. Более того, соответствующий приказ Комитета по техническому регулированию не был зарегистрирован в Минюсте, что нарушило нормы Бюджетного кодекса.

ВАП рекомендовала пересмотреть применение методики СТ РК 1.40, поскольку она не имела нормативной силы и привела к необоснованной нагрузке на бюджет.

В 2025 году Министерство торговли утвердило новую редакцию этого стандарта, опираясь на научно обоснованные нормативы времени.

По сравнению с предыдущей методикой, стоимость снизилась следующим образом:

Национальные стандарты (СТ РК):

– разработка с нуля – на 8%;

– с использованием международных/региональных стандартов с переводом – на 12%;

– на основе исследований, анализа и практики – на 17%.

Межгосударственные стандарты (ГОСТ):

– разработка с нуля – на 11%;

– с переводом международных/региональных стандартов – на 15%;

– без перевода – на 12%;

– на основе исследований и практики – на 14%;

– ГОСТ (второй этап разработки) – на 59%.

Таким образом, новые правила позволят оптимизировать расходы и повысить прозрачность формирования бюджета в сфере стандартизации.