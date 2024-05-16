Аудиторы выявили многочисленные нарушения в работе ревизионной комиссии Алматы

Высшая аудиторская палата выявила ряд нарушений в деятельности Ревизионной комиссии Алматы. Итоги проверки рассмотрели на заседании ВАП РК под председательством Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

Основной задачей ревкомиссии является осуществление внешнего государственного финансового контроля за исполнением городского бюджета.

Аудиторское мероприятие охватило период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

"Установлено, что несмотря на принимаемые в пределах компетенции мер по обеспечению и укреплению финансовой дисциплины в Алматы, Ревизионной комиссией недостаточно соблюдается законодательство о госслужбе, бюджетное и трудовое законодательство. Выявлены случаи распределения бюджетных средств на услуги, которые не имели реального исполнения", - сообщили в ВАП.

К примеру, в 2022-2023 годах миллионы ушли на выплату премий.

"При решении вопросов выплаты премий и бонусов Ревизионной комиссией Алматы не в полной мере соблюдаются требования законодательства, что подрывает принципы справедливости и транспарентности в использовании бюджетных средств. Так, в течение декабря 2023 года допущены факты неоднократной выплаты премий на сумму 6,5 миллиона тенге "за образцовое выполнение должностных обязанностей" отдельным сотрудникам Ревизионной комиссии. Было до пяти случаев премирования лиц, проработавших менее квартала с момента приёма на работу. Это происходило на фоне невыплаты командированным работникам положенных сумм на наём жилья и причитающихся бонусов отдельным госслужащим", - отметили аудиторы.

Кроме того, за 2022-2023 годы при отсутствии оценки результатов работы и подтверждения высокой эффективности труда инспекторам оплачены премии: в 2022 году – на 4,5 миллиона тенге, в 2023 году – на 17,2 миллиона тенге.

Также установлены факты нарушений и несоблюдения стандартов государственного аудита и финансового контроля, Правил проведения внешнего госаудита и внутренних регламентирующих документов.

"В частности, имело место ненадлежащее оформление аудиторских доказательств. Ревизионной комиссией не в полной степени принимались меры по привлечению к административной ответственности должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписаний, выданных по итогам проверок", - сообщили в Высшей аудиторской палате.

По итогам заседания даны рекомендации и поручения по повышению эффективности деятельности Ревизионной комиссии Алматы.