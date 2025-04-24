В РГП на ПХВ "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Комитета по делам строительства и ЖКХ Министерства промышленности и строительства РК проведена оптимизация административно-управленческих функций. Меры реализованы по предписанию Высшей аудиторской палаты, передаёт BaigeNews.kz.

Необходимость в данных мерах была выявлена по результатам государственного аудита эффективности системы ценообразования в строительстве.

После аудита "Госэкспертиза" провела анализ существующих бизнес-процессов и дублирующихся функций административно-управленческого персонала по всей своей системе с учетом филиалов.

В результате была осуществлена их централизация с учетом всех факторов, влияющих на стабильность производственной деятельности. В частности, функции по ведению госзакупок, правовому сопровождению, кадровому делопроизводству и бухгалтерскому учету закрепили за работниками центрального аппарата с оптимизацией штатных структур в регионах.

Кроме того, были оптимизированы руководящие должности заместителей генерального директора и начальника управления административной и правовой работы путем преобразования их в должности более низкого звена.

В целом с 2015 года в связи с поэтапной передачей в рынок объемов экспертных работ, отнесенных к государственной монополии, РГП "Госэкспертиза" приняты меры по оптимизации организационной структуры, сокращению численности и штата сотрудников центрального аппарата и филиалов на 328 единиц.