По предписанию Высшей аудиторской палаты прекращено нерациональное расходование бюджетных средств при модернизации строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе аудита данной сферы было выявлено, что в 2023-2024 годах из средств бюджета в рамках затрат поверенного агента оплачены аналитические услуги, которые входят в непосредственный функционал Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и АО "Казахстанский Центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства".

Суммарно за 2 года потрачено свыше 207 млн тенге.

Терепь при формировании расходов из республиканского бюджета на модернизацию строительства систем тепло-, водоснабжения и водоотведения с 2025 года, исключено финансирование на указанные услуги.

Кроме того, при корректировке бюджета на 2024 год сэкономлены 84,4 млн тенге. Эти средства были возвращены в казну государства.