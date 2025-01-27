Член Высшей аудиторской палаты Нурлан Нуржанов доложил об итогах аудита эффективности деятельности Фонда социального медицинского страхования и региональных филиалов, проведенного в 2024 году, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аудитом проведена самостоятельная сверка данных Единой платежной системы по двум категориям: "Платные услуги" и "Оплата за счет ОСМС и ГОБМП".

Было установлено что одним и тем же лицам оказаны услуги как за счет платных услуг, так и за счет средств ГОБМП и ОСМС в количестве 10,4 тысяч услуг на сумму 4,2 млрд тенге.

Также установлено, что соисполнителями медицинских услуг не обеспечено документального подтверждения порядка 56 млн оказанных медицинских услуг на 28 млрд тенге (бюджетные средства и активы ОСМС), что является следствием отсутствия интегрированной и прозрачной информационной системы.

Нурлан Нуржанов отметил, что в рамках аудита установлено, что при формировании прогноза поступлений финансовой модели ОСМС вместо демографического прогноза применялся средний прирост населения, что противоречило Регламенту Фонда, а также был занижен средний размер ставки вознаграждения по финансовым инструментам до 11% вместо 13,54% при расчете инвестиционного дохода.

В свою очередь, при составлении прогноза расходов ОСМС, их сумма завышалась.

Таким образом, аудитом установлено некорректное формирование доходной и расходной части финансовой модели за 2022-2023 годы в общем объеме 351,1 млрд тенге.

По итогам аудита установлено отсутствие со стороны Фонда должного внимания к мониторингу качества и количества медицинских услуг.

"Результаты контрольного осмотра двух основных в Астане поставщиков медицинских услуг - ТОО "Салауатты Астана" и ТОО "Шипагер" - показал отсутствие в клиниках собственных помещений и медицинского оборудования, что ведет к риску при расторжении договора аренды на оказание качественных медицинских услуг связанных при использовании других помещений, не прошедших соответствующие разрешительные процедуры", - сказал Нуржанов.

Также отмечено, что при оказании медицинских услуг медицинскими организациями допущены нарушение и недостатки, такие как отсутсвие лицензии у трех медицинских организаций, завышение коечного фонда дневного стационара от заявленного при заключении договора с Фондом, не созданы соответствующие условия для лиц с ограниченными возможностями, при этом к медицинской организации прикреплены свыше 2 тысяч инвалидов.

Отмечено, что на 1 января 2024 года в системе ОСМС застрахованы 16,2 млн человек или 81% от всего населения Республики Казахстан. Из них 12 млн человек относятся к льготным категориям, а значит, финансовую нагрузку за них несет государство.

Помимо это государство несет финансовую нагрузку за 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и сотрудников квазигосударственного сектора.

Так, по итогам 2023 года расходы республиканского бюджета составили 1,95 трлн тенге или 76% от всех затрат.