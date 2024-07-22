Аудит выявил нарушения в системе ОСМС на миллиарды тенге

Итоги государственного аудита эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы рассмотрены на заседании во главе с председателем ВАП РК Алиханом Смаиловым, передаёт BaigeNews.

Как сообщил член Высшей аудиторской палаты Расул Рахимов, уже второй по счету аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.

На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора. В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет.

Имеет место хроническое неосвоение средств Нацфонда. За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге. Однако неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%.

Фондом не уделяется должного внимания мониторингу качества медуслуг. Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан.

Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты соисполнителями медуслуг за счет ФСМС и самих граждан, хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС. Так, по стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной – на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится.

Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге.

Кроме того, в результате сверки данных информсистем Минздрава, МВД и Минюста выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших на постоянное место жительство зарубеж.

В ходе заседания Алихан Смаилов подчеркнул, что ФСМС обязан обеспечивать качественный мониторинг и контроль целевого использования бюджетных средств.

"И это должно делаться не вручную, а автоматизировано. Фонд должен иметь свою систему управления рисками, на основании которой надо проводить мониторинг и контроль качества оказываемых услуг, наличия производственной базы, оборудования, соответствующих медицинских лицензий и разрешений", – сказал председатель Высшей аудиторской палаты.

Государственный аудит также выявил, что по состоянию на март текущего года 109 медорганизаций в Казахстане имели просроченную кредиторскую задолженность на 19 млрд тенге. Однако при распределении объемов средств ФСМС не учитывается финансовое положение поставщиков, что может негативно сказаться на предоставлении медуслуг населению.

В целом по итогам аудита установлены:

процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге;

неэффективное планирование и использование средств – на 31,1 млрд тенге.

Сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге. Также установлено 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.

Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы.

В заседании приняли участие министр здравоохранения Акмарал Альназарова, председатель правления ФСМС Абылкаир Скаков, а также ответственные должностные лица заинтересованных госорганов.