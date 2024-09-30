Аудит выявил нарушения на 1,1 млрд тенге в управлении госдолгом в Абайской области

По поручению Высшей аудиторской палаты в области Абай проведен аудит эффективности управления государственным долгом, а также долгом отдельных субъектов квазигосударственного сектора, передаёт BaigeNews.

В прошлом году ВАП РК провела похожий аудит на республиканском уровне и установила, что за последние 5 лет объем долга местных исполнительных органов вырос в 2,5 раза. При этом в системе контроля и управления долгом на местах имеется ряд существенных системных проблем и недостатков.

В этой связи ревизионным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы было поручено провести соответствующие аудиты в 2024 году.

Так, объем накопленного долга в области Абай за 2022-2023 годы составляет более 69 млрд тенге. Из них по состоянию на 30 апреля текущего года погашено свыше 16 млрд тенге. В структуре направлений кредитования наибольшую часть занимают программы в сферах строительства и сельского хозяйства.

Проведенный в регионе аудит затронул 12 объектов и более 20,7 млрд тенге. В частности, в ходе него установлено, что 6 субъектов квазигоссектора региона не выполняли обязательства по своевременному погашению суммы вознаграждения и основного долга займов более чем на 224 млн тенге. Еще 3 объекта аудита при ведении бухучета и финансовой отчетности допустили нарушения бухгалтерского законодательства на сумму свыше 711 млн тенге. Отмечен также ряд других нарушений.

Процесс управления долгом на региональном уровне осуществляется управлением финансов области Абай совместно с администраторами бюджетных программ. Однако, как показали результаты проверки, выстроенный алгоритм взаимодействия между госорганами не позволяет качественно и своевременно принимать решения для обеспечения финансовой устойчивости региона.

"Ни один госорган не проводит регулярный анализ эффективности долговой стратегии и ее воздействия на финансовое положение региона. Нет оценки того, как госдолг влияет на бюджет, экономический рост и другие показатели", — говорится в аудиторском заключении.

Согласно оценке аудиторов, проводимая работа в рамках использования заемных средств в большей степени ориентирована на их освоение. При этом недостаточное внимание уделяется получению конкретных результатов и экономического эффекта от вложенных средств.

По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге.

Неэффективное использование бюджетных средств и активов составило 6,1 млн тенге.

Неэффективное планирование – 143,3 млн тенге.

Выявлено 21 нарушение процедурного характера.

Возможные потери и упущенная выгода составили 20,6 млн тенге.

Объектам аудита даны соответствующие рекомендации и вынесены предписания для устранения нарушений.