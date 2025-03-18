В общественном транспорте столицы стартовал уникальный познавательный проект, который предлагает пассажирам не только комфортное путешествие, но и возможность погрузиться в богатое наследие казахского народа, передаёт BaigeNews.kz. Теперь на некоторых автобусных маршрутах можно услышать аудиосообщения о великих личностях, сыгравших важную роль в истории и культуре Казахстана. Эта инициатива направлена на популяризацию национального наследия и повышение исторической осведомленности среди жителей столицы, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

Проект имеет важную цель - познакомить горожан, особенно молодежь, с выдающимися деятелями казахской литературы и истории. Каждый пассажир, садясь в автобус на одном из 84 маршрутов, может услышать короткие рассказы о жизни и творчестве людей, оставивших глубокий след в развитии страны.

"Проект имеет особое значение для молодежи, ведь в повседневной жизни у них не всегда есть возможность изучать историю своей Родины. Аудиосообщения предоставляют уникальную возможность расширить кругозор прямо во время поездки", - отмечают организаторы.

Теперь общественный транспорт стал не просто средством передвижения, но и настоящей платформой для культурного и образовательного развития. В настоящее время аудиосообщения транслируются на 84 маршрутах и охватывают 502 автобуса, предоставляя каждому пассажиру шанс узнать больше о значимых личностях Казахстана.