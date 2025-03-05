Аудиорекламу в общественных местах хотят запретить в Казахстане
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В мажилисе Парламента обсуждают поправки к законодательству, направленные на формирование единого архитектурного облика городов, передаёт BaigeNews.kz.
На заседании проект Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения" представил заместитель Премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин.
Одним из ключевых положений документа является формирование единого архитектурного облика городов.
"В настоящее время архитектурный облик городов существенно ухудшается за счет хаотичного размещения не только наружной рекламы, но и вывесок, указателей. Размещение визуальной рекламы на дорогах и улицах отрицательно влияет на эстетический и архитектурный облик городов, - отметил С. Жумангарин.
По его словам, ухудшению внешнего восприятия города способствует назойливое распространение аудиорекламы в общественных местах, что вызывает недовольство среди граждан.
Предлагаются следующие законодательные изменения:
- в части расширения компетенции маслихата города республиканского значения, столицы нормой по утверждению дизайн-кода, а компетенции акимата нормой по разработке и утверждению правил установки и функционирования нестационарных объектов;
- введение в столице единого дизайн-кода и определение его общих положений;
- применение требований по демонтажу рекламного объекта, установленного с нарушениями, к собственнику здания/жилого дома;
- запрет распространения аудиорекламы на открытом пространстве;
- запрет размещения наружной (визуальной) рекламы на тротуарах, велодорожках, автодорогах и улицах.
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