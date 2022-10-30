Атырауский спортсмен стал чемпионом мира по гиревому спорту

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В индийском городе Нью-Дели проходит чемпионат мира по гиревому спорту. Атырауский спортсмен Ришат Галиахметов стал чемпионом мира в весовой категории 95 кг, передает BaigeNews.kz со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

"В соревнованиях принимают участие 234 атлета из 13 стран мира. Из Атырауской области участвуют три спортсмена. В первый день соревнований чемпионом мира стал Ришат Галиахметов - 95 кг. Теперь свои силы испытают два наших спортсмена Доскали Доскалиев - 90 кг, Алпамыс Айтмуханов - 73 кг", - рассказал старший тренер Сергей Гридчин.

Атырауские спортсмены, в том числе Ришат Галиахметов, занимаются подъемом гирь уже более 10 лет. В этом году Ришат завоевал золотую медаль на чемпионате Азии в Щучинске.