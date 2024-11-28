Атырауский НПЗ запустил автоматизированную систему мониторинга эмиссий

На четырёх технологических объектах Атырауского нефтеперерабатывающего завода ввели в эксплуатацию автоматизированную систему мониторинга (АСМ) эмиссий в окружающую среду, передаёт BaigeNews.kz.

Приборы экологического контроля появились на установке прокалки нефтяного кокса, производстве тепла и электрической энергии, установке каталитического риформинга и установке ароматических углеводородов. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать выбросы сернистого ангидрида, сажи, оксидов азота и углерода в дымовых газах от печей и котлов. Данные передаются каждые 20 минут через информационную систему в контролирующие органы.