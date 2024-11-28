Атырауский НПЗ запустил автоматизированную систему мониторинга эмиссий
Приборы отслеживают выбросы сернистого ангидрида, сажи, оксидов азота и углерода в дымовых газах от печей и котлов.
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На четырёх технологических объектах Атырауского нефтеперерабатывающего завода ввели в эксплуатацию автоматизированную систему мониторинга (АСМ) эмиссий в окружающую среду, передаёт BaigeNews.kz.
Приборы экологического контроля появились на установке прокалки нефтяного кокса, производстве тепла и электрической энергии, установке каталитического риформинга и установке ароматических углеводородов. Они позволяют в режиме реального времени отслеживать выбросы сернистого ангидрида, сажи, оксидов азота и углерода в дымовых газах от печей и котлов. Данные передаются каждые 20 минут через информационную систему в контролирующие органы.
"Внедрение АСМ не только позволяет отслеживать показатели выбросов, но и при необходимости корректировать режим работы установок для улучшения технологических показателей. АНПЗ продолжает работу над сокращением выбросов в окружающую среду. Для этого на предприятии разработан план мероприятий, рассчитанный до 2031 года, с целевыми показателями по энерго- и ресурсосбережению, а также снижению выбросов в атмосферный воздух", - сообщили в "КазМунайГазе".