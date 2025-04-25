С 1 мая Атырауский нефтеперерабатывающий завод снижает тариф на переработку нефти. Новый тариф составит 47 000 тенге за тонну (без учета НДС), что на 7 450 тенге ниже ранее действующего уровня в 54 450 тенге за тонну, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается, такое решение было принято для обеспечения равных экономических условий для всех недропользователей, поставляющих нефть на переработку на отечественные нефтеперерабатывающие заводы. Это позволит укрепить внутренний рынок нефтепродуктов и способствовать выравниванию условий для всех участников нефтяного сектора.

Снижение тарифа стало возможным благодаря оптимизации графика погашения кредитных обязательств Атырауского НПЗ. Компания подтвердив свою приверженность принципам устойчивого развития и прозрачности, а также конструктивного взаимодействия с государственными органами и партнёрами по отрасли.

Ранее сообщалось об утверждении нового тарифа на услугу по организации транспортировки казахстанской нефти по трубопроводным системам Казахстана в целях экспорта.