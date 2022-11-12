Атырауский НПЗ назвал причину перебоев на АЗС сжиженного газа

Фото: sk.kz

Атырауский НПЗ сократил выпуск сжиженного нефтяного газа в связи с плановым ремонтом, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, что в области на заправках наблюдался дефицит сжиженного нефтяного газа. Производственная программа ТОО "Атырауский НПЗ" разрабатывается ежемесячно. Согласно утвержденной производственной программе с учетом планово-предупредительных работ план выработки сжиженного газа с 1 по 8 ноября 2022 года составил 427 тонн. На 9 ноября выработано и отгружено 640 тонн, что на 212 тонн больше запланированного.

​Увеличение объема выработки газа в период планового ремонта предусмотрено во избежание создания его дефицита в Атырауской области. Дополнительно, для обеспечения области с 9 ноября отгружается переходящий с октября остаток в количестве 270 тонн, находившийся на хранении в ТОО "ПХСНГ" и предназначавшийся для технологических нужд завода.

"​Об утвержденной производственной программе на октябрь-ноябрь 2022 года с запланированным количеством выработки сжиженного газа ТОО "АНПЗ" официально проинформировал Министерство энергетики РК и акимат города Атырау до начала ремонта", - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Отмечается, что по окончании планово-предупредительного ремонта ежесуточный объем выработки сжиженного нефтяного газа на АНПЗ составит 350-400 тонн в сутки.