Атырауский чиновник прокатился по городу в инвалидной коляске

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Руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов сел в коляску с ручным приводом и попытался проехать на ней по городу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание "Ақ жайық".

Управление координации занятости и социальных программ Атырауской области, департамент труда и социальной защиты населения и управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области совместно с мониторинговой группой вышли на рейд, сообщает Региональная служба коммуникаций. В рейдовом мероприятии также приняли участие общественники.

Проверка началась с железнодорожного вокзала. В ходе рейда руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Азамат Мамбетов сел на коляску с ручным приводом и проехал до перрона.

"Действительно, здесь нет возможности свободно передвигаться тем, кто прикован к коляске. Нет пандуса, который позволил бы попасть на второй этаж и дальше на первый путь железной дороги. Для этого лицам с инвалидностью приходится объезжать перрон снаружи. Однако и внешний пандус не соответствует стандарту, подъездная дорога к перрону тоже изношена. У человека, который будет управлять коляской, устанут руки. Чтобы избежать подобных неприятностей, мы создали специальную мониторинговую группу. Наша задача – создать комфортную среду для людей с особыми потребностями", – сказал А. Мамбетов.

По словам руководителя управления, до этого руководству вокзала неоднократно выдавались предупреждения и выписывались штрафы.

Далее мониторинговая группа направилась на автовокзал. По словам руководителя здания, в планах автовокзала реконструировать пандус, чтобы на нем можно было доехать до обочины. Также заказаны тактильные дорожки для незрячих. Он заверил, что скоро у лиц с ограниченными возможностями не будет дискомфорта в передвижении на их территории.

Единственным объектом, где созданы условия для людей с инвалидностью, является международный аэропорт Атырау. Ранее пассажиры с инвалидностью жаловались на проблемы в аэропорту. В том числе и на то, что санузел неудобен для человека в коляске. Мониторинговая группа убедилась, что эти замечания были учтены.