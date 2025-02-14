19-летняя Санат Асуат из Атырау на стартовавшем накануне проекте "Голос Азербайджана – 2025" ("Səs Azərbaycan – 2025") развернула троих членов жюри из четырёх, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

Девушка уверена, её успех – знак свыше: "Заявку я отправила перед тем, как в нашей семье случилось большое горе: ответ пришёл как раз в момент, когда мы потеряли дедушку. Участие в таком проекте – это мечта моего детства, и я совсем не ожидала, что пройду с первого раза. Я поняла, что это знак от моего дедушки, что он меня поддерживает и что всё будет хорошо, поэтому, когда я узнала, что успешно прошла отбор, без сомнения дала подтверждение на участие", – делится Санат.

Казахстанская конкурсантка наставником выбрала победителя конкурса песни "Евровидение - 2011" Эльдара Гасымова: "Я наблюдала за творчеством многих азербайджанских певцов и когда увидела Эльдара, подумала, что очень хотела бы попасть в его команду. Мне нравится его творчество, песни, в целом, что он говорит, как себя позиционирует. У меня есть чему у него поучиться и я, не раздумывая, пошла в его команду.

Четвертый сезон шоу "Голос Азербайджана – 2025" ("Səs Azərbaycan – 2025") транслируется в эфире Общественного телевидения (ITV). В составе жюри народная артистка Азербайджана Ройя Айхан, народная артистка Зульфия Ханбабаева, а также популярные исполнители Эльдар Гасымов и Мурад Ариф. Помимо азербайджанских конкурсантов, в проекте принимают участие представители Грузии и Турции.

Санат Асуат Мураткызы – студентка третьего курса факультета "Музыкальное искусство эстрады" по специальности "Эстрадный вокал" Национальной академии искусств им Т. Жургенова.