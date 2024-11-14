Атырауская бабушка-тиктокерша заработала на новый дом

70-летняя жительница Атырау Хадиша Аймухамбетова, известная в соцсетях под псевдонимом "Батыстың әжесі" ("Бабушка с Запада"), заработала на новый дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

70-летняя Хадиша апай ухаживает за тремя внуками. Кроме того, она проводит в TikTok по 4-5 часов ежедневно и является звездой социальных сетей.

На аккаунт "Батыстың әжесі" подписано более 90 тысяч человек. Этой осенью исполнился ровно год с того момента, как она зарегистрировалась на платформе. За это время, по её утверждению, она заработала 10 млн тенге.

"Сначала я занималась раскруткой своего аккаунта с утра до вечера. Сейчас посвящаю только 2-4 часа в день. Захожу рано утром, потом занимаюсь делами. Вечером снова уделяю 1-2 часа. Бывают дни, когда доход хороший, а бывают – когда нет заработка. Тем не менее, мой средний месячный доход неплохой, я не завишу от пенсии. На эти деньги я записываю внуков в различные кружки, каждую неделю вожу их на игровые площадки", – делится бабушка.

Недавно Хадиша апай купила новый дом. По её пути уже следуют несколько подруг. Но они, по её словам, стесняются выходить в эфир.

"Я рассказывала подругам о возможностях и особенностях заработка в интернете. Некоторые начинали, но бросали на полпути, а у других дети не разрешают, говорят, что "это стыдно". Я же, напротив, получаю удовольствие. С тех пор как я начала стримить, я даже о своих болячках забыла", – говорит тиктокерша.

До выхода на пенсию Хадиша апай 40 лет работала уборщицей в отдалённом ауле. Сегодняшняя деятельность нравится ей больше.

Кстати, бабушка зарабатывает, ведя стримы, часто участвует в баттлах с иностранными пользователями. По её словам, большинство её подписчиков – из-за рубежа.