Атырауская бабушка-тиктокерша заработала на новый дом
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70-летняя жительница Атырау Хадиша Аймухамбетова, известная в соцсетях под псевдонимом "Батыстың әжесі" ("Бабушка с Запада"), заработала на новый дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
70-летняя Хадиша апай ухаживает за тремя внуками. Кроме того, она проводит в TikTok по 4-5 часов ежедневно и является звездой социальных сетей.
На аккаунт "Батыстың әжесі" подписано более 90 тысяч человек. Этой осенью исполнился ровно год с того момента, как она зарегистрировалась на платформе. За это время, по её утверждению, она заработала 10 млн тенге.
"Сначала я занималась раскруткой своего аккаунта с утра до вечера. Сейчас посвящаю только 2-4 часа в день. Захожу рано утром, потом занимаюсь делами. Вечером снова уделяю 1-2 часа. Бывают дни, когда доход хороший, а бывают – когда нет заработка. Тем не менее, мой средний месячный доход неплохой, я не завишу от пенсии. На эти деньги я записываю внуков в различные кружки, каждую неделю вожу их на игровые площадки", – делится бабушка.
Недавно Хадиша апай купила новый дом. По её пути уже следуют несколько подруг. Но они, по её словам, стесняются выходить в эфир.
"Я рассказывала подругам о возможностях и особенностях заработка в интернете. Некоторые начинали, но бросали на полпути, а у других дети не разрешают, говорят, что "это стыдно". Я же, напротив, получаю удовольствие. С тех пор как я начала стримить, я даже о своих болячках забыла", – говорит тиктокерша.
До выхода на пенсию Хадиша апай 40 лет работала уборщицей в отдалённом ауле. Сегодняшняя деятельность нравится ей больше.
Кстати, бабушка зарабатывает, ведя стримы, часто участвует в баттлах с иностранными пользователями. По её словам, большинство её подписчиков – из-за рубежа.
"Я нашла много друзей за границей – из Таджикистана, Армении, Украины. Многие мои зрители – иностранцы. Но и казахстанцы хорошо поддерживают. Молодёжь в социальных сетях уважает меня и часто посылает добрые пожелания. Это очень приятно", – делится "Батыстың әжесі".
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