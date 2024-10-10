Атырау задыхается от ядовитого запаха дыма и гари
Сегодня, 04:19
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Сегодня, 04:19Сегодня, 04:19
73Фото: pixabay.com
Уже третий день Атырау заволакивает густой дым, люди чувствуют запах гари, дети кашляют, вдыхая дым, а взрослые испытывают сильное першение в горле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau online.
По информации ДЧС, в 40 километрах от Атырау на побережье Каспийского моря на территории Государственного природного резервата "Ақжайық" в данный момент происходит тление камыша.
"В связи с наступлением темноты, работы по тушению временно приостановлены и продолжатся утром 10 октября. Площадь будет установлена после полной ликвидации пожара комиссионно", - сообщили сотрудники ДЧС.
Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.
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