Атырау задыхается от ядовитого запаха дыма и гари

Уже третий день Атырау заволакивает густой дым, люди чувствуют запах гари, дети кашляют, вдыхая дым, а взрослые испытывают сильное першение в горле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Atyrau online.

По информации ДЧС, в 40 километрах от Атырау на побережье Каспийского моря на территории Государственного природного резервата "Ақжайық" в данный момент происходит тление камыша.

"В связи с наступлением темноты, работы по тушению временно приостановлены и продолжатся утром 10 октября. Площадь будет установлена после полной ликвидации пожара комиссионно", - сообщили сотрудники ДЧС.

Сообщается, что угрозы населенным пунктам нет.