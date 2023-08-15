Атырау принял фестиваль "Футбол жолы"
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Нефтяная столица Казахстана стала очередным местом проведения главного спортивно-развлекательного события лета – фестиваля "Футбол жолы".
В 2023-м году отмечается 110-летие казахстанского футбола, и в честь этой даты КФФ совместно с самым популярным букмекером страны организовали фестиваль "Футбол жолы", который охватит все регионы нашей необъятной родины.
"Футбол жолы" уже с огромным успехом прошел в Шымкенте и Актау, Атырау стал третьей остановкой на пути триумфального шествия фестиваля.
Грандиозное культурно-спортивное событие вместило в себя мастер-классы по футбольному фристайлу, любительский турнир по футболу в формате 3х3. Кроме того, в городе были организованы развлекательные аттракционы спортивной направленности: силомер, игра "Точный гол", киберзона, кикер и множество других.
Местные любители игры миллионов могли вживую увидеть и даже сделать фото на память с главными трофеями футбольного Казахстана – чемпионским тондо КПЛ, Кубком и Суперкубком Казахстана, а игроки ФК "Атырау" провели специальную фотосессию, приуроченную к этому мероприятию.
За музыкальную атмосферу важного городского события отвечали шоу барабанщиков, диджеи, а также певица YENLIK – восходящая звезда казахстанского R’n’B.
Для горожан и гостей "нефтяной столицы" страны работали фудкорте и чиллаут-зона, где можно было перевести дух и охладиться от летней жары.
Следующая остановка "Футбол жолы" - Уральск, куда фестиваль доберется 19 августа, чтобы подарить горожанам незабываемые впечатления. Детали – на сайте фестиваля.
Расписание "Футбол жолы" в городах Казахстана:
• 19 августа – Уральск
• 26 августа – Актобе
• 2 сентября – Кокшетау
• 10 сентября – Астана
• 16 сентября – Семей