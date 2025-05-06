Казахстанская Премьер-лига продолжает радовать не только результатами, но и театром абсурда. Клуб "Атырау", накопивший семь поражений подряд, решил, что футболом здесь уже не поможешь — нужна магия, передаёт Baigenews.kz.

Накануне матча с "Ордабасы" команда устроила жертвоприношение: футболисты торжественно закололи барана. По задумке, это должно было снять "проклятие" с коллектива, забывшего вкус побед с начала сезона.

Однако, как показал итог встречи — 1:2 в пользу гостей — магический ритуал не сработал.

Ранее аким Шымкента назвал "Ордабасы" болотной командой.