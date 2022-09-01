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  • "Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей" — Токаев
semeytv.kz Сегодня, 12:02
246
Фото: semeytv.kz

"Аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей" — Токаев

Касым-Жомарт Токаев высказался о состоянии дошкольного образования, передаёт BaigeNews.kz. Он выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента. 

"Следующий важный вопрос — состояние системы образования, которое играет решающую роль в повышении потенциала нашей страны. Сфера дошкольного воспитания должна быть приоритетной. Однако сегодня в Казахстане дошкольным образованием охвачены лишь чуть больше половины детей в возрасте от двух до шести лет. Подобная ситуация недопустима. Необходимо кардинально решить вопрос с обеспеченностью детскими садами. Вместе с тем нужно принять действенные меры для повышения социального статуса и заработной платы воспитателей. Нужно установить чёткие требования к специалистам этой сферы и поэтапно снижать рабочую нагрузку", — сказал президент.

Как отметил глава государства, дошкольные учреждения нуждаются в людях, преданных своей профессии.

"Поэтому аттестовывать нужно не детские сады, а воспитателей", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он высказался о высшем образовании. Президент сообщил, что образовательные гранты в зависимости от результатов ЕНТ будут дифференцированы по размеру от 30 до 100 процентов. 

"По мере повышения качества отечественных вузов будет возрастать и стоимость обучения в них. Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру — от 30 до 100 процентов. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под два-три процента годовых", — уточнил президент в Послании народу Казахстана.

Глава государства отметил, что указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности.

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#Детские сады #дошкольное образование #послание
Сегодня, 12:02
246
Жадра Жулмухаметова Журналист

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