open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

https://ktf.kz Сегодня, 08:36
147
Сегодня, 08:36
147
Фото: https://ktf.kz

ATP назвала Скатова одним из открытий сезона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП) включила казахстанца Тимофея Скатова в число пяти спортсменов, с наилучшей стороны проявивших себя в 2022 году на турнирах из серии "Челленджер" и тех, на кого стоит обратить пристальное внимание в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Выиграв свой первый "Челленджер" в Парме, Скатов стал единственным казахстанским победителем турниров ATP Challenger Tour в 2022 году. 142-яракетка мира в финале обыграл словака Юзека Ковалика, у которого до этого была победная серия из девяти матчей.

"21-летний Скатов показывает свой лучший теннис на грунтовых кортах, на которых он дошел до шести полуфиналов "Челленджера" в 2022 году: в Кокимбо, Лиссабоне, Браге, Севилье, Розето-дельи-Абруцци-2 и Парме. На четырех турнирах в сентябре и октябре казахстанец выиграл 14 из 16 матчей, а на Coquimbo Challenger одержал победу над соперником с наивысшим номером рейтинга ATP, которого ему удавалось обыгрывать в карьере – Федерико Корией, тогда находившимся на 71-й строчке", – пишет о Скатове официальный сайт АТП.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#теннис #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:36
147
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх