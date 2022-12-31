ATP назвала Скатова одним из открытий сезона

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТП) включила казахстанца Тимофея Скатова в число пяти спортсменов, с наилучшей стороны проявивших себя в 2022 году на турнирах из серии "Челленджер" и тех, на кого стоит обратить пристальное внимание в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Выиграв свой первый "Челленджер" в Парме, Скатов стал единственным казахстанским победителем турниров ATP Challenger Tour в 2022 году. 142-яракетка мира в финале обыграл словака Юзека Ковалика, у которого до этого была победная серия из девяти матчей.