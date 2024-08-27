АЭС является наиболее практичным выбором для Казахстана - эксперт

В Казахстане активно обсуждается вопрос строительства атомной электростанции (АЭС). К сожалению, дискуссия часто уходит в эмоциональную плоскость, подпитываясь различными страхами и мифами о ядерной энергетике. Вопрос с практической точки зрения рассмотрел гендиректор Казахстанской Ассоциации региональных экологических инициатив ECOJER Рустем Кабжанов, передаёт BaigeNews.kz.

"Прежде всего, надо признать очевидный факт: Казахстан стоит перед серьёзным энергетическим вызовом. Наша экономика растёт, население увеличивается, и потребность в электроэнергии также неуклонно возрастает. Существующие мощности скоро не смогут удовлетворить этот растущий спрос, что приведёт к дефициту электроэнергии и, как следствие, к торможению всех сфер развития", - отметил эксперт.

По словам спикера, сегодня основную долю электрогенерации в Казахстане обеспечивают угольные электростанции. Этот способ хоть и является относительно дешёвым, однако наносит колоссальный урон экологии. Выбросы парниковых газов, оксидов серы и азота, а также твёрдых частиц в атмосферу приводят к загрязнению воздуха, изменению климата и серьёзным проблемам со здоровьем населения.

"В Казахстане уже сейчас наблюдаются тревожные климатические изменения: учащаются засухи, деградируют земли, растёт число экстремальных погодных явлений. Всё это связано с выбросами парниковых газов от существующих источников энергии. И чем дальше – тем больше будет это негативное влияние, а значит нужно как можно скорее переходить на экологически чистые технологии", - сказал он.

Альтернативой угольной генерации могут служить возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как солнечные и ветровые электростанции. Однако, несмотря на свою экологичность, ВИЭ имеют существенный недостаток – нестабильность: зависимость от погодных условий снижает надёжность электроснабжения.

Как отметил Рустем Кабжанов, для бесперебойной работы ВИЭ нужны резервные "балансирующие" мощности, способные компенсировать колебания в генерации. Но их создание – очень дорогое мероприятие, что неизбежно приведёт к значительному росту тарифов на электричество. В этих условиях строительство АЭС представляется наиболее оптимальным решением.

"Несмотря на споры, современные атомные электростанции являются высокотехнологичными объектами, оснащёнными новейшими системами защиты и контроля. Важно понимать, что "мирный атом" фундаментально отличается от военного использования ядерной энергии. Трагедия Семипалатинского полигона, повторения которой боятся жители страны, связана с испытаниями ядерного оружия, в то время как АЭС предназначены исключительно для мирной и крайне важной цели – производства электрической энергии. К тому же, Казахстану известен опыт эксплуатации атомного реактора в Актау, который не только вырабатывал электроэнергию, но и позволял опреснять воду", - заявил эксперт.

Один из часто задаваемых вопросов на публичных обсуждениях касался возможного воздействия на озеро Балхаш. Сейчас эксперты уверяют, что вода, используемая для охлаждения реакторов, не будет возвращаться в озеро, что полностью исключает риск термального или радиоактивного загрязнения.