Атомная энергетика: Чем опыт Венгрии и Египта может быть интересен Казахстану

Председатель правления венгерской АЭС "Пакш" Гергей Якли рассказал, что Венгрия довольна наличием у нее действующей атомной электростанции, которая вырабатывает больше половины от суммарного потребления электроэнергии в стране. А председатель совета директоров Управления атомных электростанций Египта Амгед Эль-Вакиль рассказал о ходе строительства первой в стране атомной электростанции, передает BaigeNews.kz.

Евросоюз сегодня является одним из лидеров по строительству новых объектов возобновляемой источников энергии – ветровых и солнечных станций. В тоже время, к атомной энергетике в разных странах ЕС относятся не одинаково. Например, Германия полностью отказалась от АЭС, а во Франции планируют увеличивать долю АЭС в энергетикt страны. Венгрия, еще одна страна Евросоюза, также не планирует отказываться от своей единственной АЭС "Пакш". Более того, страна к существующим четырем энергоблокам намерена добавить еще два и уже строит их.

Гергей Якли, руководитель АЭС "Пакш" отметил, что в понятие устойчивости, которое берется за основу при принятии решения в пользу атомной энергетики в стране, закладывается не только техническая возможность расширения станции и ее безопасность, но и влияние глобального изменения климата на энергетику.

"Сегодня ситуация такова, что конечные пользователи быстро увеличивают потребление в Венгрии, и именно поэтому мы увеличиваем выработку электроэнергии. Почему большую роль в этом играет расширение АЭС? Дело в том, что если вы посмотрите на отчет о глобальном риске 2024 года, составленный Всемирным экономическим форумом, то самый большой риск в ближайшие 5-10 лет — это экстремальные погодные условия. В связи с этим, какая техническая технология может производить электроэнергию стабильно, если увеличится количество дождливых дней в году или поменяется график ветров? Ответ — ядерная энергетика. Благодаря АЭС мы в Венгрии снижаем риск энергодефицита на случай, если экстремальные погодные условия будут случаться чаще", - сказал Гергей Якли.

Он добавил, что ядерная энергетика играет большую часть главной роли в энергетических системах следующего поколения в Венгрии и является ключевой в решении проблемы растущего потребления в стране.

Говоря о вопросах безопасности АЭС, Якли отметил, что станция, несмотря на то, что построена в 1980-е годы, соответствует всем требованиям безопасности, более того, что все 4 действующих реактора работают с водой под давлением – такая технология проверена временем и риски аварии на реакторах такого типа минимальны. И такого же типа безопасный реактор, как в Венгрии, предлагается построить для АЭС в Казахстане, если народ страны на референдуме одобрит возведение атомной электростанции.

В Египте, в отличие от Венгрии, своей АЭС пока нет. Но также в отличие от Казахстана, АЭС уже строят. Ранее в Египте никогда не было атомной электростанции, но правительство решило, что быстро достичь углеродной нейтральности только лишь за счет возведения ветровых и солнечных электростанций – задача не из легких. На помощь в достижении амбициозных целей была призвана атомная энергетика.

"Наша амбициозная задача - увеличение доли возобновляемых источников энергии до 42% нашего энергетического баланса к 2035 году. Наша энергетическая стратегия включает диверсификацию энергетического баланса путем включения ядерной и возобновляемой энергии, использования более эффективных источников энергии и сокращения энергетических выбросов. Диверсификация источников энергии в нашем энергетическом балансе заключается в сокращении потребления ископаемого топлива и, как следствие, сокращение выбросов на 14-15 миллиардов тонн углекислого газа каждый год. Мы действительно считаем, что проект строительства АЭС Эль-Дабаа в Египте, который будет завершен к 2026 году, является важным шагом на пути к достижению устойчивой и сбалансированной энергетики", - подытожил председатель совета директоров Управления атомных электростанций Египта Амгед Эль-Вакиль.

Он отметил, что на АЭС Эль-Дабаа также будет работать водо-водной реактор, о возможном строительстве которого идет речь и в Казахстане, так как эта технология проверена временем и доказала свою безопасность.