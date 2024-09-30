Атом – вне санкций: что Россия может предложить Казахстану в сфере ядерных технологий

Привлечение иностранных технологий при строительстве АЭС – стандартная мировая практика, даже если в стране, где строится станция, есть свои специалисты. Именно поэтому Казахстан планирует привлечь иностранные корпорации для строительства АЭС, если народ страны на референдуме одобрит этот проект. В списке потенциальных поставщиков технологий для первой в Казахстане АЭС числится "Росатом". Генеральный директор компании Алексей Лихачев рассказал корреспонденту BaigeNews.kz об атомной энергетике будущего и экспорте российских атомных технологий в условиях международных санкций.

Глава "Росатома" заверил, что в условиях геополитической напряженности и наложения санкций на российские компании ядерная энергетика остается одной из немногих, где ограничения пока не введены. Наоборот, деятельность Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ направлена на развитие атомных технологий и достижение ядерной безопасности.

"Даже в аспекте безопасности физической, связанной с военными действиями, все равно мировое ядерное сообщество остается единым, как бы это ни пытались сейчас расшатать и вбить клин между разными странами. Несмотря на санкции, у нас возникают новые экспортные контракты, новые связи, новые поставки, потому что не только вчера и сегодня, но и завтра никакой альтернативы развитию международного сотрудничества в области мирного атома, атомной энергетики нет, и не будет. Поэтому, мы готовы строить АЭС в Казахстане, если к нам поступит конкретное предложение", – заявил Алексей Лихачев.

По его словам, атомная энергетика – неотъемлемая часть устойчивого энергетического баланса всей планеты, ни в коем случае не уменьшая значение других источников энергии и поэтому международное сотрудничество в данной сфере, по прогнозам главы "Росатома", будет продолжаться, несмотря ни на что, как это было в прошлые времена.

"Над развитием атомной энергетики всегда работали лучшие умы человечества. В конце позапрошлого века французские физики Мария и Пьер Кюри открыли радиоактивность, в 1906 году весь мир зачитывается статьей Альберта Эйнштейна и его формулой, которая дала основу понятия о том, где сокрыта огромная сила энергии атома. В 20-е годы в лаборатории Эрнеста Резерфорда, создателя планетарной модели атома, работают лучшие умы человечества, в том числе Капица-старший и Юрий Харитонов. На каждом новом этапе каждое новое знание, каждая технология многократно проверялась на международном уровне, бралась "на излом" лучшими учеными человечества. В этом сила и дальнейший потенциал развития ядерных технологий. Суммирование мировых знаний – это и есть атомная энергетика, настолько велика энергия и сложна проблема, что никто в одиночку с ней не справится", - рассказал глава "Росатома".

Лихачев подчеркнул, что сегодня любой проект по строительству атомной станции – международный, как с точки зрения поставок тех или иных технологий и услуг, так и работы надзорных органов, чьи компетенции - это сумма лучших знаний со всей планеты. И сегодня нет никакой альтернативы для развития международного сотрудничества в развитии атомной технологии.

Говоря об атомной энергетики будущего, глава "Росатома" упомянул национальный энергетический проект, согласно которому в России в ближайшие десятилетия планируют запустить коммерческую эксплуатацию атомной энергетики 4-го поколения. Этот шаг станет решением экономических, экологических и технологических проблем, которые пока еще имеют место в атомной энергетике.

"Создание безопасных, с теоретическим отсутствием вероятности изопроектных аварий, полное вовлечение отработанного топлива в замкнутый ядерный топливный цикл, рециклирование заряженных материалов между реакторами разных типов, сведение к эквивалентному радиационного обмена с природой, то есть, работа АЭС без захоронения отработавших высокоактивных ядерных материалов. В атомной энергетике 4 поколения все отходы, так или иначе будут вовлечены в ядерный топливный цикл. Возникнет другой уровень экономики этого проекта. В данном случае разведанных запасов и уже освоенных, вовлеченного природного урана в энергетический цикл хватит на тысячи лет в прямом смысле этого слова. Вот краткий смысл атомной энергетики четвертого поколения. Она будет состоять из тепловых водо-водяных реакторов, которые сейчас являются "бестселлерами" по всей планете, составляют 90% экспорта атомных технологий на планете, именно такой, проверенный временем безопасный реактор, насколько нам известно, хотели бы построить в Казахстане. Но также будут набирать популярность реакторы на быстрых нейтронах, это уже новое поколение", - сказал глава "Росатома".

Он отметил, что в России уже начал работать пока единственный в мире реактор на быстрых нейтронах, эксплуатирующийся в промышленном, энергетическом формате. Также развиваться будут и малые реакторы, в том числе мобильные, плавучие атомные реакторы. И этими технологиями Россия также готова делиться с дружественными странами, если от них поступит соответствующий заказ.

Еще одной технологией будущего в атомной энергетике, которую внедряет "Росатом", являются первые термоядерные установки с ядерными технологиями. Это прототипы тех термоядерных устройств, которые будут не только удерживать плазму в необходимом пространстве, но и дадут положительный КПД, который можно направлять на выработку электричества.

В России поставили задачу – благодаря в том числе атомной энергетике 4 поколения – достичь доли в 25% для выработки электричества с помощью АЭС, охватить атомной энергетикой всю страну, включая отдаленные и труднодоступные регионы.