Атбасар готовится к большой воде: спасатели и военные укрепляют защитный вал
Сюда стянуты дополнительные силы.
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В Атбасаре, одном из паводкоопасных районов Акмолинской области, продолжаются работы по защите города от весеннего подъёма воды. Для усиления противопаводковых мероприятий сюда стянуты дополнительные силы, сообщает BaigeNews.kz.
"Наиболее уязвимые участки уже укрепляются. У школы №1, которую ранее уже подтапливало, возводится защитный вал из мешков с инертным материалом. Здесь работают военнослужащие войсковой части 28237 имени Бауржана Момышулы, прибывшие из Алматинской области. В районе школы-интерната №4 работают силы ДЧС Акмолинской области, направленные из Кокшетау. Еще 37 человек из территориальной обороны задействованы на других участках города", — сообщили в ДЧС региона.
Помимо укрепления защитных сооружений, в Атбасаре ведётся откачка воды и перенаправление её в безопасные русла.
Ситуацию на местах лично проверил вице-министр ЧС Рамиль Камалов в рамках рабочей поездки по Акмолинской области. Он посетил специализированную пожарную часть №4, ознакомился с условиями службы спасателей, а также осмотрел работы по расширению русла реки Жабай и дноуглублению. Во время визита Камалов поинтересовался ходом противопаводковых мероприятий и обсудил с местными властями дальнейшие шаги по защите города.
Противопаводковые работы в регионе продолжаются в усиленном режиме.
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