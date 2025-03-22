В Атбасаре, одном из паводкоопасных районов Акмолинской области, продолжаются работы по защите города от весеннего подъёма воды. Для усиления противопаводковых мероприятий сюда стянуты дополнительные силы, сообщает BaigeNews.kz.

"Наиболее уязвимые участки уже укрепляются. У школы №1, которую ранее уже подтапливало, возводится защитный вал из мешков с инертным материалом. Здесь работают военнослужащие войсковой части 28237 имени Бауржана Момышулы, прибывшие из Алматинской области. В районе школы-интерната №4 работают силы ДЧС Акмолинской области, направленные из Кокшетау. Еще 37 человек из территориальной обороны задействованы на других участках города", — сообщили в ДЧС региона.

Помимо укрепления защитных сооружений, в Атбасаре ведётся откачка воды и перенаправление её в безопасные русла.

Ситуацию на местах лично проверил вице-министр ЧС Рамиль Камалов в рамках рабочей поездки по Акмолинской области. Он посетил специализированную пожарную часть №4, ознакомился с условиями службы спасателей, а также осмотрел работы по расширению русла реки Жабай и дноуглублению. Во время визита Камалов поинтересовался ходом противопаводковых мероприятий и обсудил с местными властями дальнейшие шаги по защите города.

Противопаводковые работы в регионе продолжаются в усиленном режиме.