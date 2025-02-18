Атака дронов на КТК: В Минэнерго Казахстана сделали заявление
Нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская" подверглась атаке дронов и получила значительные повреждения.
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Ситуацию на объекте Каспийского трубопроводного консорциума прокомментировали в Министерстве энергетики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"В настоящий момент ограничений для казахстанской нефти со стороны КТК нет, приём осуществляется согласно графику. Согласно информации КТК, магистральный нефтепровод "Тенгиз – Новороссийск" запущен в работу 17 февраля 2025 года в 02:50 мск в транзитном режиме, без участия НПС "Кропоткинская", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.
В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".
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