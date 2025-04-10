Нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская", которую в феврале атаковали дроны, введут в эксплуатацию до конца мая, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает компания, уточнены особенности ремонтных работ, адаптация отечественного оборудования вместо иностранного, наличие оборудования и запчастей, необходимых для восстановления работоспособности всех подобъектов.

"График восстановительных работ предусматривает ввод в эксплуатацию НПС "Кропоткинская" до конца мая 2025 года", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 17 февраля 2025 года нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, подверглась атаке семи дронов. По данным консорциума, беспилотники были начинены взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. В результате объект получил значительные повреждения.

В пресс-службе Транснефти сообщили, что перекачка казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) может снизиться на 30 процентов из-за повреждений станции "Кропоткинская".

Позже в Минэнерго Казахстана сделали заявление.