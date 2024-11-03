Асылхан Кошербай стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в США
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
117Фото: olympic.kz
Казахстанец Асылхан Кошербай стал серебряным призёром чемпионата мира по боксу U19 в американском Пуэбло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В финале весовой категории до 65 килограммов он бился против аватралийца Купера МакКонелла. Победу раздельным решением судей одержал соперник. Кошербай завершил турнир на втором месте.
Добавим, что команда Казахстана в итоге завоевала на ЧМ два "серебра". Ранее в финале уступил Даниял Райымбеков.
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