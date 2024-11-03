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Асылхан Кошербай стал серебряным призером чемпионата мира по боксу в США

Сегодня, 13:53
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: olympic.kz

Казахстанец Асылхан Кошербай стал серебряным призёром чемпионата мира по боксу U19 в американском Пуэбло, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В финале весовой категории до 65 килограммов он бился против аватралийца Купера МакКонелла. Победу раздельным решением судей одержал соперник. Кошербай завершил турнир на втором месте. 

Добавим, что команда Казахстана в итоге завоевала на ЧМ два "серебра". Ранее в финале уступил Даниял Райымбеков.

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